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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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14-летняя девочка пропала в Петрозаводске

, 12:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

14-летняя девочка пропала в Петрозаводске
сотрудник полиции, Zamir Usmanov/Global Look Press
Сотрудники полиции Петрозаводска ищут 14-летнюю девочку, которая пропала накануне. Подросток, предположительно, может находиться в одном из торгово-развлекательных центров города.
 
В МВД утром в понедельник, 6 января, отметили, что ищут девочку худощавого телосложения, ростом 160-165 сантиметров. У школьницы светло-русые волосы и веснушки на лице. В момент исчезновения на ней были красный удлиненный пуховик, синие джинсы и коричневые ботинки.
 
Местонахождение девочки 2005 года рождения неизвестно с воскресенья, 5 января.
ЕТ

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