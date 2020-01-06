14-летняя девочка пропала в Петрозаводске

Сотрудники полиции Петрозаводска ищут 14-летнюю девочку, которая пропала накануне. Подросток, предположительно, может находиться в одном из торгово-развлекательных центров города.

В МВД утром в понедельник, 6 января, отметили, что ищут девочку худощавого телосложения, ростом 160-165 сантиметров. У школьницы светло-русые волосы и веснушки на лице. В момент исчезновения на ней были красный удлиненный пуховик, синие джинсы и коричневые ботинки.