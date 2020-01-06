//Происшествия 13+
На Урале 16-летняя девушка скончалась от переохлаждения
6 января 2020, 11:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"
//Происшествия 13+
6 января 2020, 11:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"
Ульяна Меньшикова
Алексей Надёжин
Игорь Черский
Аурен Хабичев
Палата представителей проголосует по резолюции об ограничении военных действий Трампа. С таким заявлением выступила председатель американского парламента Нэнси Пэлоси.
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