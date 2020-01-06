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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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На Урале 16-летняя девушка скончалась от переохлаждения

, 11:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

На Урале 16-летняя девушка скончалась от переохлаждения
замерзшие ветки, pixabay.com
В поселке Белоярском Свердловской области найдено тело девушки без верхней одежды. Согласно предварительной информации, несовершеннолетняя скончалась из-за общего переохлаждения организма.
 
Старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Александр Шульга отметил, что телесных повреждений обнаружено не было. 
 
Мертвая девушка была найдена неподалеку от пятого километра железной дороги Баженово – Асбест. В настоящий момент следователи проводят опросы и устанавливают, как характеризуется семья, в которой воспитывалась погибшая. Подчеркивается, что вещи несовершеннолетней не похищены.
ЕТ

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