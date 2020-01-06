На Урале 16-летняя девушка скончалась от переохлаждения

В поселке Белоярском Свердловской области найдено тело девушки без верхней одежды. Согласно предварительной информации, несовершеннолетняя скончалась из-за общего переохлаждения организма.

Старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Александр Шульга отметил, что телесных повреждений обнаружено не было.

Мертвая девушка была найдена неподалеку от пятого километра железной дороги Баженово – Асбест. В настоящий момент следователи проводят опросы и устанавливают, как характеризуется семья, в которой воспитывалась погибшая. Подчеркивается, что вещи несовершеннолетней не похищены.