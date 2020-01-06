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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Женщина разбилась насмерть, катаясь на тюбинге в одном из парков Омска

, 11:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Женщина разбилась насмерть, катаясь на тюбинге в одном из парков Омска
скорая помощь, pixabay.com
В Омске женщина насмерть разбилась, катаясь на тюбинге на трассе, которая не была предназначена для этого. Соответствующую информацию предоставили в следственном управлении СК РФ по региону.
 
Уточняется, что 45-летняя женщина погибла в результате несчастного случая, который случился на территории Советского парка культуры и отдыха в Омске в минувшее воскресенье, 5 января. Установлено, что гражданка во время спуска ударилась об осветительный бетонный столб и впоследствии скончалась в больнице.
 
По факту происшествия проводится проверка, в ходе которой эксперты установят все обстоятельства и причины трагедии. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
ЕТ

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