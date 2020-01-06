Найдены две девочки, сбежавшие из детдома в Саратовской области

Девочки были найдены накануне вечером в Заводском районе Саратова. В настоящий момент они обе находятся в центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей ГУМВД России по области до приезда законных представителей. Воспитанницы детдома пока не сообщают, где находились все это время.

Напомним, девочки самовольно покинули учреждение 2 января. Ранее они не сбегали.