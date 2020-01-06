Все новости >>

Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Происшествия 13+

Найдены две девочки, сбежавшие из детдома в Саратовской области

, 11:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Найдены две девочки, сбежавшие из детдома в Саратовской области
машина полиции, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Полиция нашла двух 15-летних девочек, которые четыре дня назад сбежали из детского дома в городе Балаково под Саратовом. Об этом сообщила начальник пресс-службы областного главка МВД Анастасия Захарова.
 
Девочки были найдены накануне вечером в Заводском районе Саратова. В настоящий момент они обе находятся в центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей ГУМВД России по области до приезда законных представителей. Воспитанницы детдома пока не сообщают, где находились все это время.
 
Напомним, девочки самовольно покинули учреждение 2 января. Ранее они не сбегали.
ЕТ

//картина дня

Россия – это не родина слонов. Россия – это родина обещаний, которые никто никогда и не стремится выполнить. Все равно отвечать «за базар» не придется…

Россия – это не родина слонов. Россия – это родина обещаний, которые никто никогда и не стремится выполнить. Все равно…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Хоккейный тренер Андрей Назаров поделился впечатлениями о выступлении сборной России на молодежном чемпионате мира. Он считает, что это серьезное достижение.

//новости ан

//новости ан

В ближайшие десять лет на рынке труда будут востребованы работники, умеющие анализировать, коммуницировать и решать нестандартные задачи. Об этом рассказали эксперты ВНИИ…

//новости ан

//новости ан

В воскресенье, 5 января, в Лос-Анджелесе прошла церемония вручения наград Ассоциации иностранной прессы Голливуда, которая более известна как "Золотой глобус". Названы…

Депутат Госдумы Оксана Пушкина категорически против изменения брачного возраста. Она привела несколько доводов, почему не поддерживает идею изменения возраста…