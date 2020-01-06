В Башкирии произошла автомобильная авария, погибла семейная пара

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6 января 2020, 10:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: bash.news

Фотобанк АН

Трагедия произошла в Учалинском районе города Башкирия. 5 января автомобиль «Нексии» врезался в дерево. Пострадавшие пассажиры погибли ещё до приезда медицинского персонала.

Известно, что водитель не справился с управлением , в результате чего вылетел на обочину. Машина с огромной силой врезалась в дерево. Транспортное средство получило серьёзные повреждения и превратилось в груду металла.

51-летний водитель и его 58-летняя супруга скончались на месте от полученных травм. Тела из авто вытаскивали сотрудники МЧС, которым для этого пришлось отрезать крышу.