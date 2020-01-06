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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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В Дагестане семья с ребенком погибла из-за неисправного камина

, 10:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Черновик

В Дагестане семья с ребенком погибла из-за неисправного камина
камин, pixabay.com

Утром в понедельник, 6 января, стало известно, что в дагестанском Кизилюрте погибла семья с ребенком. Согласно последним данным осведомленных источников, происшествие случилось из-за неисправного камина.

Предполагается, что поломка находилась в дымоходе камина. Подчеркивается, что двое взрослых и ребенок 2018 года рождения погибли из-за отравления угарным газом.

К настоящему моменту специалисты Следственного комитета Российской Федерации приступили к доследственной проверке. В ближайшее время будут установлены все обстоятельства и точные причины случившегося. 

ЕТ

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