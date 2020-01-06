В Дагестане семья с ребенком погибла из-за неисправного камина

Утром в понедельник, 6 января, стало известно, что в дагестанском Кизилюрте погибла семья с ребенком. Согласно последним данным осведомленных источников, происшествие случилось из-за неисправного камина.
Предполагается, что поломка находилась в дымоходе камина. Подчеркивается, что двое взрослых и ребенок 2018 года рождения погибли из-за отравления угарным газом.
К настоящему моменту специалисты Следственного комитета Российской Федерации приступили к доследственной проверке. В ближайшее время будут установлены все обстоятельства и точные причины случившегося.