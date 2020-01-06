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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Турист из России погиб под лавиной на горнолыжном курорте Гудаури в Грузии

, 09:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Турист из России погиб под лавиной на горнолыжном курорте Гудаури в Грузии
Гудаури, pixabay.com
Турист из России погиб после попадания под лавину на грузинском горнолыжном курорте Гудаури. Согласно последней информации, к настоящему моменту спасатели нашли тело российского путешественника.
 
В пресс-службе МВД Грузии отметили, что турист из РФ пропал в минувшее воскресенье, его поиски проводились более суток.
 
В ходе поисковой операции россиянин был найден мертвым. Уточняется, что человека, в частности, искали спасательные службы компании по развитию горнолыжных курортов минэкономики. По факту случившегося начато расследование. Будут установлены все обстоятельства происшествия.
ЕТ

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