Турист из России погиб под лавиной на горнолыжном курорте Гудаури в Грузии

Турист из России погиб после попадания под лавину на грузинском горнолыжном курорте Гудаури. Согласно последней информации, к настоящему моменту спасатели нашли тело российского путешественника.

В пресс-службе МВД Грузии отметили, что турист из РФ пропал в минувшее воскресенье, его поиски проводились более суток.