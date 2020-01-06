Из московской квартиры похитили валюту и вещи на два миллиона рублей

Из квартиры на юго-западе Москвы неизвестные злоумышленники похитили валюту и вещи почти на два миллиона рублей. Соответствующую информацию предоставили утром 6 января в столичном главке МВД.

Отмечается, что из квартиры, расположенной в доме на Ленинском проспекте в столице, украли 12 наручных часов, серебряные рюмки, дорожную сумку, очки, золотую заколку для галстука и 15 тысяч евро наличными. Ущерб составил 1 миллион 956 тысяч рублей.

В настоящий момент сотрудники полиции устанавливают личность злоумышленника, его местонахождение, а также все обстоятельства случившегося.