Все новости >>

Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Происшествия 13+

Из московской квартиры похитили валюту и вещи на два миллиона рублей

, 09:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Из московской квартиры похитили валюту и вещи на два миллиона рублей
евро, pixabay.com

Из квартиры на юго-западе Москвы неизвестные злоумышленники похитили валюту и вещи почти на два миллиона рублей. Соответствующую информацию предоставили утром 6 января в столичном главке МВД.

Отмечается, что из квартиры, расположенной в доме на Ленинском проспекте в столице, украли 12 наручных часов, серебряные рюмки, дорожную сумку, очки, золотую заколку для галстука и 15 тысяч евро наличными. Ущерб составил 1 миллион 956 тысяч рублей. 

В настоящий момент сотрудники полиции устанавливают личность злоумышленника, его местонахождение, а также все обстоятельства случившегося.
ЕТ

//картина дня

Россия – это не родина слонов. Россия – это родина обещаний, которые никто никогда и не стремится выполнить. Все равно отвечать «за базар» не придется…

Россия – это не родина слонов. Россия – это родина обещаний, которые никто никогда и не стремится выполнить. Все равно…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Хоккейный тренер Андрей Назаров поделился впечатлениями о выступлении сборной России на молодежном чемпионате мира. Он считает, что это серьезное достижение.

//новости ан

//новости ан

В ближайшие десять лет на рынке труда будут востребованы работники, умеющие анализировать, коммуницировать и решать нестандартные задачи. Об этом рассказали эксперты ВНИИ…

//новости ан

//новости ан

В воскресенье, 5 января, в Лос-Анджелесе прошла церемония вручения наград Ассоциации иностранной прессы Голливуда, которая более известна как "Золотой глобус". Названы…

Депутат Госдумы Оксана Пушкина категорически против изменения брачного возраста. Она привела несколько доводов, почему не поддерживает идею изменения возраста…