В Италии автомобиль наехал на группу немецких туристов. Погибли шесть человек

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5 января 2020, 16:53 [ «Аргументы Недели» ]

фото из соцсети

В Италии пьяный водитель машины на большой скорости въехал в толпу людей на горнолыжном курорте Лутаго. 28-летний местный житель, в крови которого обнаружили превышение нормы алкоголя в 4,7 раза, сбил насмерть шестерых туристов из Германии.

11 человек пострадали, среди пострадавших - итальянцы. Один находится в тяжелом состоянии. Водитель врезался в группу людей ночью, когда они шли на посадку в свой автобус. Погибли молодые люди в возрасте от 19 до 22 лет, - передает RT со ссылкой на итальянские СМИ.

Некоторые пострадавшие доставлены в больницу на территории Австрии. Итальянский курорт Лутаго находится на границе с Австрией.

Водитель автомобиля арестован по обвинению в убийстве и причинении телесных повреждений. Он помещён в больницу, у него берут анализы на наличие в крови наркотиков.