В Петербурге умер ребенок, спасенный из горящей многоэтажки

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4 января 2020, 16:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Ребенок, которого удалось спасти из горящей многоэтажки в Санкт-Петербурге, умер в реанимации. Пожар произошел в четверг, 2 января, в доме 137 корпус 4 на Ленинском проспекте.

Отмечается, что во время пожара на месте погибли женщина и мужчина. Ребенка удалось спасти, он был госпитализирован, но врачам не удалось его спасти.

«Спасенный из горящей квартиры 9-летний ребенок был госпитализирован в критическом состоянии. К сожалению, все усилия врачей оказались тщетны: этой ночью он скончался в реанимации», - сообщили в пресс-службе ГУМЧС Санкт-Петербурга.