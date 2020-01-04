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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Женщина и ребенок пострадали в ходе ДТП под Петербургом

, 13:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: 47 news

Женщина и ребенок пострадали в ходе ДТП под Петербургом
скорая помощь, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В Волосовском районе Ленобласти в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали женщина и ребенок. Согласно последней информации, травмированные граждане были госпитализированы.

В отделе пропаганды регионального УГИБДД уточнили, что авария случилась сегодня рано утром на 60-м километре дороги "Нарва" неподалеку от деревни Анташи. Отмечается, что легковой автомобиль столкнулся с автобусом ПАЗ. 

Предполагается, что водитель иномарки выезжал со второстепенной дороги на "Нарву" и не уступил путь автобусу, который двигался по трассе. В ДТП травмы получили две пассажирки легковушки – 36-летняя женщина и 8-летняя девочка. Проводится проверка.

ЕТ

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