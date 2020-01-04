В Саратовской области две девушки сбежали из детдома

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4 января 2020, 12:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: соцсети

Полицейские в городе Балаково Саратовской области разыскивают двух 15-летних девушек, сбежавших из детдома. Отмечается, что они самовольно покинули его днем в четверг, 2 января.

«До подачи заявления в полицию сотрудники центра организовали самостоятельный поиск девочек, оповестили родственников о происшествии, попытались выйти на контакт с девочками через социальные сети, опросили детей, составили подробную ориентировку, распечатали фотографии», рассказали о произошедшем в областном главке МВД.

Предполагается, что пропавшие воспитанницы могут находиться в Саратове.