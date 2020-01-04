Самолет, следовавший из Тюмени в Петербург, совершил экстренную посадку в Перми

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4 января 2020, 10:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Фонтанка

самолет, pixabay.com

Журналисты сообщают, что самолет, следовавший из Тюмени в Санкт-Петербург утром в субботу, 4 января, совершил экстренную посадку в Перми. Воздушное судно опаздывает в пункт назначения на 8 часов.

В авиакомпании Red Wings уточнили, что командир воздушного судна принял решение прервать полет из-за "рассогласования приборов скорости".

На борту самолета находились 185 пассажиров, в частности 18 детей, а также 6 членов экипажа. В результате случившегося никто не пострадал, посадка прошла в штатном режиме. Запасной борт, предоставленный перевозчиком, вылетит в Санкт-Петербург в 13.00.