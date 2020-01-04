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Четыре человека, среди которых ребенок, погибли в ходе пожара на Ставрополье

, 10:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Четыре человека, среди которых ребенок, погибли в ходе пожара на Ставрополье
пожар, pixabay.com
На Ставрополье в ночь на субботу, 4 января, произошел пожар в частном доме. Согласно последним данным ГУ МЧС по региону, в результате возгорания погибли четыре человека, среди которых один ребенок.
 
Пожар вспыхнул в доме в Советском городском округе, селе Горькая Балка по улице Подгорная. К 01:22 возгорание локализовали на площади 30 квадратных метров, а к 3.40 пламя удалось полностью ликвидировать. Причина возникновения огня сейчас устанавливается.
 
Для ликвидации пожара и его последствий привлекались 23 человека и 10 единиц техники, среди которых 7 человек и 3 единицы техники от МЧС России.
ЕТ

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