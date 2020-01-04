Четыре человека, среди которых ребенок, погибли в ходе пожара на Ставрополье

На Ставрополье в ночь на субботу, 4 января, произошел пожар в частном доме. Согласно последним данным ГУ МЧС по региону, в результате возгорания погибли четыре человека, среди которых один ребенок.

Пожар вспыхнул в доме в Советском городском округе, селе Горькая Балка по улице Подгорная. К 01:22 возгорание локализовали на площади 30 квадратных метров, а к 3.40 пламя удалось полностью ликвидировать. Причина возникновения огня сейчас устанавливается.

Для ликвидации пожара и его последствий привлекались 23 человека и 10 единиц техники, среди которых 7 человек и 3 единицы техники от МЧС России.