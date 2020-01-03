В Самаре семья с детьми отравилась угарным газом

Четыре человека, в их числе двое детей, отравились угарным газом в Самаре. Об этом сообщили в пресс-службе областного главка МЧС.
Происшествие произошло в ночь на пятницу. Сотрудникам главка поступило сообщение об отравлении угарным газом 35-летних мужчины и женщины, трёхлетнего мальчика и девятилетней девочки.
Уточняется, что взрослые направлены на амбулаторное лечение, а дети госпитализированы.
Пока причина случившегося уточняется, но по предварительным данным была неисправна вытяжная система газового проточного водонагревателя.
Состояние всех пострадавших - средней степени тяжести, угрозы жизни нет.