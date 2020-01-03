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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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В Самаре семья с детьми отравилась угарным газом

, 19:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

В Самаре семья с детьми отравилась угарным газом
Фотобанк АН

Четыре человека, в их числе двое детей, отравились угарным газом в Самаре. Об этом сообщили в пресс-службе областного главка МЧС.

Происшествие произошло в ночь на пятницу. Сотрудникам главка поступило сообщение об отравлении угарным газом 35-летних мужчины и женщины, трёхлетнего мальчика и девятилетней девочки.

Уточняется, что взрослые направлены на амбулаторное лечение, а дети госпитализированы.

Пока причина случившегося уточняется, но по предварительным данным была неисправна вытяжная система газового проточного водонагревателя.

Состояние всех пострадавших - средней степени тяжести, угрозы жизни нет.

ЕЧ

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