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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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В Ленобласти мужчина дважды за день попал в ДТП, заявил об угоне, а на самом деле потерял свою машину

, 14:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Фонтанка

В Ленобласти мужчина дважды за день попал в ДТП, заявил об угоне, а на самом деле потерял свою машину
коробка переключения передач, pixabay.com

В Волховском районе Ленинградской области мужчина два раза за день попал в ДТП, сообщил в полицию об угоне своего автомобиля, а на самом деле потерял транспортное средство, скрываясь с места аварии.

Сообщается, что 27-летний житель Новой Ладоги обратился в полицию с заявлением об угоне днем в четверг, 2 января. Мужчина уверял правоохранителей, что не видел свою машину уже сутки.

Впоследствии выяснилось, что автомобилист попал в аварию около трех часов дня 1 января и уехал с места случившегося. Через несколько часов ситуация повторилась. После этого гражданин отправился домой пешком. Позже мужчина признался, что потерял машину и попросил полицию помочь найти ее. Он также объяснил, что заявление об угоне писал в состоянии аффекта.

ЕТ

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