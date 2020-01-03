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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Пожар в частном доме в Подмосковье унес жизни четырех человек

, 11:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Пожар в частном доме в Подмосковье унес жизни четырех человек
тушение пожара, pixabay.com

В частном доме в Подмосковье вспыхнул пожар. Согласно последней информации экстренных служб, в результате случившегося в деревне Борисовка Подольского городского округа погибли четыре человека.

Возгорание было зафиксировано утром в пятницу, 3 января. В момент происшествия в доме находились пять человек, одного из которых удалось спасти. В ходе тушения пламени пожарные нашли тела четырех погибших граждан. Среди них могут быть несовершеннолетние.

Сейчас на месте работают эксперты, которые устанавливают точные обстоятельства и причины возникновения пожара.

ЕТ

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