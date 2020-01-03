//Происшествия 13+
Маршрутка врезалась в столб в Нижнем Новгороде, погиб человек
3 января 2020, 11:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"
//Происшествия 13+
3 января 2020, 11:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"
Юля Инамора
Ульяна Меньшикова
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Сегодня стало известно, что в Нижнем Новгороде маршрутный автобус врезался в столб. Региональное управление МВД сообщает, что в результате аварии погиб водитель, а еще…
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В Казани сгорела квартира из-за попавшей в окно петарды. Видео появилось в социальных сетях.
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Происшествия
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Происшествия
В Приморье мужчину задержали по подозрению в убийстве двух друзей в новогоднюю ночь. В ярость мужчину привело то, что один из товарищей сжег его шапку.
Глава Ирана Хасан Роухани и министр обороны страны Амир Хатами пообещали отомстить Соединенным Штатам Америки и дать Вашингтону "сокрушительный ответ" на гибель генерала…
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Общество
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В минувшие выходные запись главы США о том, что стала известна личность предполагаемого осведомителя, чья информация легла в основу процедуры импичмента, была…
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Общество
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Очень актуальная идея родилась в головах жителей из Перми. Там открыли специальный магазин, куда можно сдать ненужные подарки, которым так и не нашлось места ни в сердце…
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