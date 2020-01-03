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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Маршрутка врезалась в столб в Нижнем Новгороде, погиб человек

, 11:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Маршрутка врезалась в столб в Нижнем Новгороде, погиб человек
скорая помощь, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
Сегодня стало известно, что в Нижнем Новгороде маршрутный автобус врезался в столб. Региональное управление МВД сообщает, что в результате аварии погиб водитель, а еще три человека получили травмы.
 
Дорожно-транспортное происшествие случилось около 8.00 утра в пятницу, 3 января, в Ленинском районе города. Предполагается, что водитель маршрутки не справился с управлением и допустил наезд на световую опору. В ходе аварии погиб водитель, а трое мужчин обратились за медицинской помощью. После осмотра все пострадавшие были отпущены.
На месте инцидента сейчас работают сотрудники ОВД, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего.
ЕТ

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