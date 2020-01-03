Маршрутка врезалась в столб в Нижнем Новгороде, погиб человек

Сегодня стало известно, что в Нижнем Новгороде маршрутный автобус врезался в столб. Региональное управление МВД сообщает, что в результате аварии погиб водитель, а еще три человека получили травмы.

Дорожно-транспортное происшествие случилось около 8.00 утра в пятницу, 3 января, в Ленинском районе города. Предполагается, что водитель маршрутки не справился с управлением и допустил наезд на световую опору. В ходе аварии погиб водитель, а трое мужчин обратились за медицинской помощью. После осмотра все пострадавшие были отпущены.