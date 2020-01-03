Самолет Баку – Москва продолжил рейс после вынужденной посадки в Волгограде из-за состояния пассажира

Самолет компании "Аэрофлот", который выполнял рейс по маршруту Баку – Москва, продолжил рейс после вынужденной посадки в Волгограде. Полет был прерван из-за состояния одного из пассажиров.

Согласно последней информации, рейс 1853 совершил посадку в Волгограде в 07:44 по местному времени (06:44 по Москве). Пассажира госпитализировали, а уже в 08:55 (07:55 по Москве) воздушное судно с 85 пассажирами на борту вылетело в пункт назначения.

В комитете здравоохранения подчеркнули, что в настоящий момент информация о госпитализированном гражданине уточняется.