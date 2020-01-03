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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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У 18-летнего москвича на Ярославском шоссе похитили иномарку за 19 млн рублей

, 10:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

У 18-летнего москвича на Ярославском шоссе похитили иномарку за 19 млн рублей
Роллс-Ройс, pixabay.com

В ходе конфликта на Ярославском шоссе неизвестный злоумышленник отобрал у 18-летнего жителя Москвы иномарку. Согласно последней информации ГУ МВД по Москве, похищенная машина стоит около 19 млн рублей.

Вечером 1 января в полицию обратился менеджер коммерческой фирмы 2001 года рождения, который заявил, что злоумышленник в ходе конфликта напротив дома под номером 142 по Ярославскому шоссе завладел его автомобилем марки Rolls-Royce, а затем скрылся.

Через час юноша принял решение отказаться от своего заявления, однако еще через три часа он вновь обратился в правоохранительные органы. По факту случившегося проводится проверка.

ЕТ

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