10-месячный ребенок внезапно скончался во время новогодних праздников в Ленобласти

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3 января 2020, 10:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Петербургский дневник

скорая помощь, pixabay.com

В Кировском районе Ленинградской области внезапно скончался 10-месячный ребенок. Семейная пара проводила праздники на даче, но 2 января решила вернуться в Петербург, так как их дочери стало плохо.

По дороге самочувствие ребенка ухудшилось, вследствие чего родители привезли дочь в больницу. Медики ничем не смогли помочь ребенку и вынуждены были констатировать его смерть.

К настоящему моменту Следственный комитет Ленинградской области начал доследственную проверку по факту смерти малышки. По ее результатам впоследствии будет принято процессуальное решение.