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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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10-месячный ребенок внезапно скончался во время новогодних праздников в Ленобласти

, 10:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Петербургский дневник

10-месячный ребенок внезапно скончался во время новогодних праздников в Ленобласти
скорая помощь, pixabay.com
В Кировском районе Ленинградской области внезапно скончался 10-месячный ребенок. Семейная пара проводила праздники на даче, но 2 января решила вернуться в Петербург, так как их дочери стало плохо. 
 
По дороге самочувствие ребенка ухудшилось, вследствие чего родители привезли дочь в больницу. Медики ничем не смогли помочь ребенку и вынуждены были констатировать его смерть.
 
К настоящему моменту Следственный комитет Ленинградской области начал доследственную проверку по факту смерти малышки. По ее результатам впоследствии будет принято процессуальное решение.
ЕТ

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