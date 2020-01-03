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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Житель приморья зарезал двух друзей в Новый год

, 10:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Житель приморья зарезал двух друзей в Новый год
Фото: pixabay.com

В Приморье мужчину задержали по подозрению в убийстве двух друзей в новогоднюю ночь. В ярость мужчину привело то, что один из товарищей сжег его шапку.

Инцидент произошел в селе Мельничное. В одном из домов были найдены тела двух мужчин с колото-резаными ранами. По подозрению в убийстве задержали 44-летнего мужчину. Следствие предполагает, мужчины втроем праздновали Новый год на местной пилораме. Когда подозреваемый собрался домой, оказалось, что один из друзей сжег его шапку. Мужчина убил товарища и обратился ко второму с просьбой помочь избавиться от тела. После отказа он зарезал свидетеля, рассказали в региональном СУСК РФ.

АБ

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