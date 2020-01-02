В новогоднюю ночь в Омской области насмерть замерз подросток

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2 января 2020, 17:24 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Сотрудники полиции в Омской области обнаружили тело 17-летнего жителя Тарского района Кирилла Серова, пропавшего в новогоднюю ночь. Подростка нашли в пятистах метрах от села Заливино.

Накануне - 1 января - с заявлением в полицию обратилась мама Кирилла. Ее сын вечером 31 декабря ушел в гости праздновать Новый год. В три часа ночи подросток отправился из гостей домой, однако там так и не появился.

Поиски подростка продолжались сутки. Тело Кирилла обнаружили сегодня, 2 января. Следов повреждений на теле Серова нет. По предварительной версии медиков, причиной смерти парня стало общее переохлаждение организма.