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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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В Твери произошел взрыв газа, есть пострадавшие

, 10:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Tass

В Твери произошел взрыв газа, есть пострадавшие
Фотобанк АН

Взрыв газа произошел в жилом многоквартирном доме Твери. Об этом стало известно в четверг, 2 января.

В Единой дежурной диспетчерской службе города сообщили, что в 06:36 по московскому времени поступило сообщение о произошедшем. В результате трагедии пострадали два человека, мужчина и женщина, они доставлены в больницу для оказания медицинской помощи. Информации о погибших нет.

Известно: всего спасателями было эвакуировано 52 человека, которые проживают в подъезде. Сейчас люди временно размещены в здании школы, обеспечены горячим питанием.

Следственный комитет проводит проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

На место ЧП сразу же выехали все оперативные службы, о случившемся доложено губернатору Игорю Рудене.

ЕЧ

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