В Твери произошел взрыв газа, есть пострадавшие

Взрыв газа произошел в жилом многоквартирном доме Твери. Об этом стало известно в четверг, 2 января.
В Единой дежурной диспетчерской службе города сообщили, что в 06:36 по московскому времени поступило сообщение о произошедшем. В результате трагедии пострадали два человека, мужчина и женщина, они доставлены в больницу для оказания медицинской помощи. Информации о погибших нет.
Известно: всего спасателями было эвакуировано 52 человека, которые проживают в подъезде. Сейчас люди временно размещены в здании школы, обеспечены горячим питанием.
Следственный комитет проводит проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
На место ЧП сразу же выехали все оперативные службы, о случившемся доложено губернатору Игорю Рудене.