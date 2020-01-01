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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Автомобилист сбил семью с ребенком под Волгоградом

, 21:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Автомобилист сбил семью с ребенком под Волгоградом
фото: pixabay.com

Стало известно об инциденте, который произошел у поселка Госпитомник Среднеахтубинского района Волгоградской области. Отмечается, что водитель наехал на семью с ребенком, взрослые погибли.

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В полиции рассказали, что в понедельник вечером около 19.00 часов по местному времени родители с 12-летний мальчиком перебегали дорогу в неположенном месте, где в 800 метро от "зебры" их сбил Volkswagen Polo.

"Женщина (1987 года рождения) погибла на месте, мужчина (1985 года рождения) скончался в скорой. Ребенок (2007 года рождения) доставлен в больницу", - уточнили в ведомстве.

Водитель находился в трезвом состоянии. По его словам, его ослепила встречная машина. При этом участок дороги, где произошло ДТП хорошо освещен, но там не указана разметка.

Проводится проверка.

БА

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