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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Известны подробности похищения девочки со двора в новогоднюю ночь в Москве

, 20:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Известны подробности похищения девочки со двора в новогоднюю ночь в Москве
фото: pixabay.com

Источник в правоохранительных органах рассказал о неизвестной женщине, которая якобы похитила 7-летнюю девочку на северо-востоке Москвы в новогоднюю ночь. Известно, что инцидент произошел на улице Яблочкова.

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"Похищения не было, ребёнок ушёл со знакомой семьи", - уточнил собеседник РИА Новости.

Отмечается, что местонахождение ребенка уставлено, сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает. Женщину и девочку передали сотрудникам следственного комитета для дальнейшего разбирательства.

В ведомстве добавили, что ребенок из неблагополучной семьи, поэтому следователи задействовали социальных работников.

БА

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