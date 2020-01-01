Известны подробности похищения девочки со двора в новогоднюю ночь в Москве

Источник в правоохранительных органах рассказал о неизвестной женщине, которая якобы похитила 7-летнюю девочку на северо-востоке Москвы в новогоднюю ночь. Известно, что инцидент произошел на улице Яблочкова.
"Похищения не было, ребёнок ушёл со знакомой семьи", - уточнил собеседник РИА Новости.
Отмечается, что местонахождение ребенка уставлено, сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает. Женщину и девочку передали сотрудникам следственного комитета для дальнейшего разбирательства.
В ведомстве добавили, что ребенок из неблагополучной семьи, поэтому следователи задействовали социальных работников.