Известны подробности похищения девочки со двора в новогоднюю ночь в Москве

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1 января 2020, 20:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Источник в правоохранительных органах рассказал о неизвестной женщине, которая якобы похитила 7-летнюю девочку на северо-востоке Москвы в новогоднюю ночь. Известно, что инцидент произошел на улице Яблочкова.

Московская полиция сообщила о похищении ребёнка в новогоднюю ночь и просит помощи

"Похищения не было, ребёнок ушёл со знакомой семьи", - уточнил собеседник РИА Новости.

Отмечается, что местонахождение ребенка уставлено, сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает. Женщину и девочку передали сотрудникам следственного комитета для дальнейшего разбирательства.

В ведомстве добавили, что ребенок из неблагополучной семьи, поэтому следователи задействовали социальных работников.