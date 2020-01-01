Видео: Деды Морозы подрались с местными жителями под Волгоградом

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1 января 2020, 18:59 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Стало известно об инциденте, который произошёл во время празднования Нового года в городе Волжском Волгоградской области. Отмечается, что аниматоры в костюмах Дедов Морозов подрались с гуляющими гражданами.

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Кадры с места происшествия опубликовали местные жители в социальной сети "Вконтакте". На видеоролике видно, как молодые люди, предположительно в нетрезвом состоянии, подошли к площадке около сцены и начали агрессивно себя вести по отношению к артистам. На кадрах видно, как один из парней толкает Деда Мороза.

Позже правонарушители начали танцевать на сцене. Однако веселье постепенно переросло в драку между местными жителями и аниматорами.

Позже вмешалась полиция и разогнала дебоширов.