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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Видео: Деды Морозы подрались с местными жителями под Волгоградом

, 18:59 [ «Аргументы Недели» ]

Видео: Деды Морозы подрались с местными жителями под Волгоградом
фото: pixabay.com

Стало известно об инциденте, который произошёл во время празднования Нового года в городе Волжском Волгоградской области. Отмечается, что аниматоры в костюмах Дедов Морозов подрались с гуляющими гражданами.

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Кадры с места происшествия опубликовали местные жители в социальной сети "Вконтакте". На видеоролике видно, как молодые люди, предположительно в нетрезвом состоянии, подошли к площадке около сцены и начали агрессивно себя вести по отношению к артистам. На кадрах видно, как один из парней толкает Деда Мороза.

Позже правонарушители начали танцевать на сцене. Однако веселье постепенно переросло в драку между местными жителями и аниматорами.

Позже вмешалась полиция и разогнала дебоширов.

БА

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