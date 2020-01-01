Рецидивист смертельно ранил покупателя магазина в новогоднюю ночь

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1 января 2020, 17:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Стало известно об инциденте, который произошел в магазине Саратовской области в городе Аркадаке в новогоднюю ночь. Отмечается, что полиция задержала местного жителя, который смертельно ранил ножом покупателя.

В Уфе в новогоднюю ночь произошла драка: семеро на одного

По данным следствия, 30-летний погибший после полуночи зашёл в магазин купить бутылку минеральной воды и начал беседовать с продавцом, после чего к нему подошёл 38-летний подозреваемый, стал проявлять агрессию, ранил мужчину ножом и скрылся с места происшествия.

Продавец оперативно вызвал машину "скорой помощи", но покупатель скончался по дороге в больницу.

Уточняется, что подозреваемый неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, ему грозит до 15 лет лишения свободы.