Один человек погиб и несколько пострадали в ДТП под Самарой

В среду, 1 января, стало известно, что вечером 31 декабря на 19-м километре автодороги Самара - Волгоград - Красноармейское - Пестравка произошло столкновение между двумя легковыми автомобилями. Отмечается, что есть погибший и несколько пострадавших.
"По предварительным данным, 44-летний водитель автомашины Renault Logan не учел дорожные и метеорологические условия - снегопад, не справился с управлением, выехал на встречную полосу", -рассказали в пресс-службе МВД.
За рулем встречного автомобиля Nissan Primera находился 50-летний водитель. 54-летний пассажир Renault Logan скончался на месте, оба водителя и пассажирка из второго автомобиля доставлены в больницу.
Проводится проверка.