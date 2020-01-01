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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Один человек погиб и несколько пострадали в ДТП под Самарой

, 15:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Один человек погиб и несколько пострадали в ДТП под Самарой
фото: сайт МВД РФ

В среду, 1 января, стало известно, что вечером 31 декабря на 19-м километре автодороги Самара - Волгоград - Красноармейское - Пестравка произошло столкновение между двумя легковыми автомобилями. Отмечается, что есть погибший и несколько пострадавших.

"По предварительным данным, 44-летний водитель автомашины Renault Logan не учел дорожные и метеорологические условия - снегопад, не справился с управлением, выехал на встречную полосу", -рассказали в пресс-службе МВД.

За рулем встречного автомобиля Nissan Primera находился 50-летний водитель. 54-летний пассажир Renault Logan скончался на месте, оба водителя и пассажирка из второго автомобиля доставлены в больницу.

Проводится проверка.

БА

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