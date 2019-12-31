СМИ: москвичу во время драки в столичном ТЦ сломали нос

В минувший понедельник, 30 декабря, в одном из столичных торговых центров между мужчинами вспыхнул конфликт, который перерос в драку. Соответствующую информацию предоставили сегодня журналисты.

Согласно данным СМИ, 41-летний москвич поссорился и подрался с охранниками торгового центра, который находится в Пресненском районе Москвы.

Подчеркивается, что в результате драки жителю столицы понадобилась помощь врачей. Медики осмотрели пострадавшего и диагностировали у него перелом носа. По факту случившегося в ТЦ к настоящему моменту начата проверка.