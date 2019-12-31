Все новости >>

Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Происшествия 13+

СМИ: москвичу во время драки в столичном ТЦ сломали нос

, 12:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РЕН ТВ

СМИ: москвичу во время драки в столичном ТЦ сломали нос
кулак, pixabay.com
В минувший понедельник, 30 декабря, в одном из столичных торговых центров между мужчинами вспыхнул конфликт, который перерос в драку. Соответствующую информацию предоставили сегодня журналисты.
 
Согласно данным СМИ, 41-летний москвич поссорился и подрался с охранниками торгового центра, который находится в Пресненском районе Москвы.
 
Подчеркивается, что в результате драки жителю столицы понадобилась помощь врачей. Медики осмотрели пострадавшего и диагностировали у него перелом носа. По факту случившегося в ТЦ к настоящему моменту начата проверка.
ЕТ

//картина дня

Политика

Зеленский позвонил Путину за поздравлением

Зеленский позвонил Путину за поздравлением

Они все-таки поздравили друг друга. В канун Нового года состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Владимира Зеленского. Инициатором стала украинская сторона. Этот нюанс выглядит двусмысленным в контексте новости о том, что Президент России не поздравил украинского коллегу. Она была в центре внимания накануне.

С 1 января в РФ вступит в силу последний этап ограничения предельного долга по потребительским кредитам и займам. Проценты по ссудам на срок до года не должны будут превышать долг более чем в 1,5 раза.

С 1 января в РФ вступит в силу последний этап ограничения предельного долга по потребительским кредитам и займам…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

Андрей Разин жалеет бывшего солиста группы "Ласковый май" Юрия Шатунова, который принял участие в программе Андрея Малахова. Шатунов рассказал о том, что Разин якобы…

Актриса Ирина Безрукова уже поздравила своих поклонников и подписчиков в соцсети с наступающим Новым годом. 54-летняя Безрукова выглядит сногсшибательно в брючном костюме…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что стрелка в одной из церквей Техаса удалось быстро обезвредить благодаря тому, что власти штата позволили…