Автобус с пассажирами опрокинулся в кювет в Кузбассе

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31 декабря 2019, 12:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

салон автобуса, pixabay.com

Автобус ПАЗ с пассажирами в салоне опрокинулся в кювет во время движения по дороге в кузбасском городе Анжеро-Судженске. Согласно последней информации ГИБДД Кузбасса, водитель не справился с управлением.

Источник в оперативных службах региона утверждает, что в момент аварии в салоне автобуса были восемь человек, один из них пострадал. Предполагается, что травмы получила 38-летняя женщина. К настоящему моменту ее доставили в травматологическое отделение для обследования.

Сегодня на территории Кузбасса наблюдаются снегопады и гололедица, на дорогах возможны заносы, видимость ухудшена.