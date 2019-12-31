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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Автобус с пассажирами опрокинулся в кювет в Кузбассе

, 12:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Автобус с пассажирами опрокинулся в кювет в Кузбассе
салон автобуса, pixabay.com

Автобус ПАЗ с пассажирами в салоне опрокинулся в кювет во время движения по дороге в кузбасском городе Анжеро-Судженске. Согласно последней информации ГИБДД Кузбасса, водитель не справился с управлением.

Источник в оперативных службах региона утверждает, что в момент аварии в салоне автобуса были восемь человек, один из них пострадал. Предполагается, что травмы получила 38-летняя женщина. К настоящему моменту ее доставили в травматологическое отделение для обследования.

Сегодня на территории Кузбасса наблюдаются снегопады и гололедица, на дорогах возможны заносы, видимость ухудшена.

ЕТ

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