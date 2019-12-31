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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Из горящей квартиры в Москве спасли четырех человек

, 11:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Из горящей квартиры в Москве спасли четырех человек
тушение пожара, pixabay.com
В одной из квартир двенадцатиэтажного жилого дома на востоке Москвы вспыхнул пожар. Согласно последней информации столичного главка МЧС, из горящего помещения были спасены четыре человека.
 
После ликвидации пожара в квартире, расположенной на седьмом этаже дома на улице Гольяновская, медикам для проведения осмотра передали двух детей и двух взрослых. Информации о состоянии спасенных граждан журналистам пока не предоставили.
 
В настоящий момент на месте случившегося работают специалисты, которые устанавливают все обстоятельства и причины возгорания.
ЕТ

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