Из горящей квартиры в Москве спасли четырех человек

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"Она не такая, как на экране, а злая и завистливая", друзья Телегина обвиняют в его изменах именно Пелагею
«Он просто лежит и умирает!», чтобы скрыть ЧП на заводе, рабочего доставили в больницу под видом пьяного
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31 декабря 2019, 11:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"
"Она не такая, как на экране, а злая и завистливая", друзья Телегина обвиняют в его изменах именно Пелагею
«Он просто лежит и умирает!», чтобы скрыть ЧП на заводе, рабочего доставили в больницу под видом пьяного
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