Из горящей квартиры в Москве спасли четырех человек

В одной из квартир двенадцатиэтажного жилого дома на востоке Москвы вспыхнул пожар. Согласно последней информации столичного главка МЧС, из горящего помещения были спасены четыре человека.

После ликвидации пожара в квартире, расположенной на седьмом этаже дома на улице Гольяновская, медикам для проведения осмотра передали двух детей и двух взрослых. Информации о состоянии спасенных граждан журналистам пока не предоставили.