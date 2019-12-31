Ребенок пострадал при взрыве петарды на Кубани

На Кубани мальчик пострадал в ходе взрыва петарды. Согласно последней информации главного врача Староминской ЦРБ Юрия Демидова, ребенку в результате случившегося оторвало три пальца на руке.

Состояние мальчика в настоящий момент является стабильным, однако он получил взрывную травму, вследствие чего все новогодние праздники ему придется провести в больнице.

Предполагается, что пострадавший будет находиться в медицинском учреждении в течение недели, а затем выпишется на амбулаторное лечение. Уточняется, что жизни ребенка сейчас ничто не угрожает.