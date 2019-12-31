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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Ребенок пострадал при взрыве петарды на Кубани

, 10:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Ребенок пострадал при взрыве петарды на Кубани
петарды, pixabay.com
На Кубани мальчик пострадал в ходе взрыва петарды. Согласно последней информации главного врача Староминской ЦРБ Юрия Демидова, ребенку в результате случившегося оторвало три пальца на руке.
 
Состояние мальчика в настоящий момент является стабильным, однако он получил взрывную травму, вследствие чего все новогодние праздники ему придется провести в больнице.
 
Предполагается, что пострадавший будет находиться в медицинском учреждении в течение недели, а затем выпишется на амбулаторное лечение. Уточняется, что жизни ребенка сейчас ничто не угрожает.
ЕТ

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