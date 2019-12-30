Злоумышленник напал на сотрудников полиции в подъезде дома в Новосибирске

В Новосибирске злоумышленник напал с ножом в подъезде жилого дома на прибывших по вызову сотрудников полиции. Об этом вечером в понедельник, 30 декабря, сообщили в ГУМВД по региону.

В 21.35 по местному времени (17.35 по Москве) в полицию поступила информация о посторонних в подъезде многоквартирного дома на улице Дачной в Заельцовском районе. Двое правоохранителей прибыли на место. Когда полицейские поднимались по лестнице, на них напал злоумышленник.

Сотрудникам правоохранительных органов нанесли телесные повреждения. Они в свою очередь применили табельное оружие, вследствие чего нападавший тоже был ранен. Все пострадавшие были доставлены в больницу, где им сейчас оказывают необходимую помощь.