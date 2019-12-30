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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Злоумышленник напал на сотрудников полиции в подъезде дома в Новосибирске

, 22:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Злоумышленник напал на сотрудников полиции в подъезде дома в Новосибирске
полицейский, Zamir Usmanov/Global Look Press
В Новосибирске злоумышленник напал с ножом в подъезде жилого дома на прибывших по вызову сотрудников полиции. Об этом вечером в понедельник, 30 декабря, сообщили в ГУМВД по региону.
 
В 21.35 по местному времени (17.35 по Москве) в полицию поступила информация о посторонних в подъезде многоквартирного дома на улице Дачной в Заельцовском районе. Двое правоохранителей прибыли на место. Когда полицейские поднимались по лестнице, на них напал злоумышленник. 
 
Сотрудникам правоохранительных органов нанесли телесные повреждения. Они в свою очередь применили табельное оружие, вследствие чего нападавший тоже был ранен. Все пострадавшие были доставлены в больницу, где им сейчас оказывают необходимую помощь.
ЕТ

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