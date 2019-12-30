Все новости >>

Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Происшествия 13+

В деревянном доме в Подмосковье вспыхнул пожар, четверо погибших

, 21:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Агентство городских новостей "Москва"

В деревянном доме в Подмосковье вспыхнул пожар, четверо погибших
пожар, pixabay.com

Сегодня стало известно, что в ходе пожара в Подмосковье погибли четыре человека. Соответствующую информацию предоставили в понедельник в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

Уточняется, что возгорание произошло в частном деревянном доме, расположенном в селе Абрамцево. Огонь охватил площадь 120 квадратных метров.

К настоящему моменту пожарным удалось ликвидировать открытое горение. На месте сейчас работают специалисты, которые устанавливают все причины и обстоятельства случившегося. Информация о личностях погибших при пожаре в СМИ пока не поступала.

ЕТ

//картина дня

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга принял решение о заключении под стражу задержанного сотрудниками ФСБ Никиты Семенова, которого подозревают в подготовке теракта в Санкт-Петербурге.

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга принял решение о заключении под стражу задержанного сотрудниками ФСБ Никиты…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Традиционно в России новогоднее застолье славится своим изобилием и разнообразием. Хозяйки соревнуются в изобретательности, каждый год выставляя на стол все новые и новые…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Пензенская полиция проводит проверку после сообщений в Сети о том, что Дед Мороз раздает детям снюс вместо конфет. Местные жители рассказали, что человек в костюме Деда…

В Челябинске на рабочего упала двухтонная труба. Чтобы скрыть ЧП на работе, руководство завода доставило его в больницу под видом пьяного, так утверждает жена…

Обсуждение развода Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина не утихает. Многие считают, что артистка «сама виновата», а потому лишь подтвердила народную мудрость, что "на чужом…

//новости ан