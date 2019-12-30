В деревянном доме в Подмосковье вспыхнул пожар, четверо погибших

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30 декабря 2019, 21:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Агентство городских новостей "Москва"

пожар, pixabay.com

Сегодня стало известно, что в ходе пожара в Подмосковье погибли четыре человека. Соответствующую информацию предоставили в понедельник в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

Уточняется, что возгорание произошло в частном деревянном доме, расположенном в селе Абрамцево. Огонь охватил площадь 120 квадратных метров.

К настоящему моменту пожарным удалось ликвидировать открытое горение. На месте сейчас работают специалисты, которые устанавливают все причины и обстоятельства случившегося. Информация о личностях погибших при пожаре в СМИ пока не поступала.