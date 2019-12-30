В понедельник, 30 декабря, в Москве трамвай врезался в столб после столкновения с "КамАЗом". Согласно информации источника в экстренных службах столицы, в результате случившегося есть пострадавшие.

Авария случилась в Соболевском проезде на севере Москвы. Подчеркивается, что после столкновения с "КамАЗом" трамвай сошел с рельсов и снес столб.

Сейчас на месте дорожно-транспортного происшествия работают специалисты, которые выясняют все обстоятельства и причины инцидента. В результате случившегося пострадали один ребенок и пять взрослых. Данных об их состоянии пока не поступало.