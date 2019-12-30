В Курганской области случилось ДТП с автобусом, погиб человек

В Курганской области легковая машина выехала на полосу встречного движения и врезалась в автобус. Согласно последней информации сотрудников ГИБДД России, в результате случившегося погиб один человек.

Установлено, что сегодня на 142-м километре автодороги Екатеринбург – Курган водитель иномарки допустил выезд на "встречку", где столкнулся с автобусом, следовавшим по маршруту Шадринск – Екатеринбург – в салоне в момент инцидента находились 11 пассажиров.