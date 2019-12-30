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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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В Курганской области случилось ДТП с автобусом, погиб человек

, 20:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Курганской области случилось ДТП с автобусом, погиб человек
салон автобуса, pixabay.com
В Курганской области легковая машина выехала на полосу встречного движения и врезалась в автобус. Согласно последней информации сотрудников ГИБДД России, в результате случившегося погиб один человек.
 
Установлено, что сегодня на 142-м километре автодороги Екатеринбург – Курган водитель иномарки допустил выезд на "встречку", где столкнулся с автобусом, следовавшим по маршруту Шадринск – Екатеринбург – в салоне в момент инцидента находились 11 пассажиров.
 
В результате аварии водитель легковушки погиб, а три его пассажира получили травмы и были доставлены в медицинские учреждения. 
 
 
ЕТ

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