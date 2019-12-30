//Происшествия 13+
Арестован второй подозреваемый в подготовке теракта в Петербурге
30 декабря 2019, 20:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"
//Происшествия 13+
30 декабря 2019, 20:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"
Алексей Надёжин
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