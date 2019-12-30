Арестован второй подозреваемый в подготовке теракта в Петербурге

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга принял решение о заключении под стражу задержанного сотрудниками ФСБ Никиты Семенова, которого подозревают в подготовке теракта в Санкт-Петербурге.

Подчеркивается, что Семенов обвиняется в совершении преступления, которое предусматривается ч.2 ст. 205.5 УК РФ "Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической". Он будет находиться под стражей до 29 февраля будущего года.

Ранее в ФСБ сообщили, что преступление удалось пресечь благодаря информации от коллег из США. Теракт должен был произойти в грядущие новогодние праздники в Северной столице.