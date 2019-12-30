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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Арестован второй подозреваемый в подготовке теракта в Петербурге

, 20:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Арестован второй подозреваемый в подготовке теракта в Петербурге
наручники, pixabay.com
Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга принял решение о заключении под стражу задержанного сотрудниками ФСБ Никиты Семенова, которого подозревают в подготовке теракта в Санкт-Петербурге.
 
Суд арестовал подозреваемого в подготовке теракта в Санкт-Петербурге

Суд арестовал подозреваемого в подготовке теракта в Санкт-Петербурге

 
Подчеркивается, что Семенов обвиняется в совершении преступления, которое предусматривается ч.2 ст. 205.5 УК РФ "Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической". Он будет находиться под стражей до 29 февраля будущего года.
 
Ранее в ФСБ сообщили, что преступление удалось пресечь благодаря информации от коллег из США. Теракт должен был произойти в грядущие новогодние праздники в Северной столице.
ЕТ

//картина дня

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга принял решение о заключении под стражу задержанного сотрудниками ФСБ Никиты Семенова, которого подозревают в подготовке теракта в Санкт-Петербурге.

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга принял решение о заключении под стражу задержанного сотрудниками ФСБ Никиты…

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