В ходе ДТП под Саратовом машину разорвало пополам

В понедельник на трассе под Саратовом случилось дорожно-транспортное происшествие, в ходе которого легковой автомобиль при столкновении с "Камазом" разорвало пополам. Погибли два человека.

В пресс-службе областного управления ГИБДД отметили, что авария случилась сегодня вечером на автодороге Саратов – Вольск в Саратовском районе. Погибшими являются два человека, которые ехали в салоне иномарки.