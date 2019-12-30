Воровавшего автомобильные колеса задержали в Краснодаре

//Происшествия 13+

30 декабря 2019, 19:24 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Ему светит до двух лет лишения свободы.

Житель Краснодара обратился в полицию с заявлением о пропажи запасного колеса. Автомобиль гражданин парковал около своего дома. Пропажа была обнаружена утром. Ущерб составил 6 тыс. рублей сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Сотрудники полиции выяснили, что кража была совершена ранее судимым 38-летним местным жителем. Он был задержан на одной из улиц города. Как оказалось, колеса он уже продал а вырученные средства потратил на свои нужды.

Также сотрудники установили его причастность еще к двум преступлениям, сумма ущерба которых составила 15 тыс. рублей. В отношении задержанного заведено уголовное дело.