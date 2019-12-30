Суд арестовал подозреваемого в подготовке теракта в Санкт-Петербурге

В понедельник стало известно, что суд арестовал подозреваемого в подготовке теракта в новогодние праздники в Санкт-Петербурга. Соответствующую информацию предоставили в объединенной пресс-службе судов.

Подчеркивается, что Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга вынес в отношении Георгия Чернышева, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.5 УК РФ (" Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической"), постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Мужчина арестован до 29 февраля будущего года.