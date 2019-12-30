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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Грузовик насмерть сбил ребенка в зоне пешеходного перехода в Люберцах

, 18:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Грузовик насмерть сбил ребенка в зоне пешеходного перехода в Люберцах
пешеходный переход, pixabay.com
Вечером в понедельник, 30 декабря, стало известно, что в Подмосковье водитель "Камаза" сбил двоих детей. В результате случившегося, согласно последней информации, погибла пятилетняя девочка.
 
В пресс-службе главка МВД по Московской области сообщили, что авария случилась около 14.10 по адресу: Белая дача д.13. Установлено, что водитель, управляя грузовой автомашиной, совершил наезд на людей, которые находились в зоне пешеходного перехода.
 
Пятилетняя девочка скончалась от полученных травм, а полуторагодовалый ребенок был экстренно госпитализирован с телесными повреждениями. Выясняются все обстоятельства случившегося.
ЕТ

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