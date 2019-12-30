Грузовик насмерть сбил ребенка в зоне пешеходного перехода в Люберцах

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30 декабря 2019, 18:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

пешеходный переход, pixabay.com

Вечером в понедельник, 30 декабря, стало известно, что в Подмосковье водитель "Камаза" сбил двоих детей. В результате случившегося, согласно последней информации, погибла пятилетняя девочка.

В пресс-службе главка МВД по Московской области сообщили, что авария случилась около 14.10 по адресу: Белая дача д.13. Установлено, что водитель, управляя грузовой автомашиной, совершил наезд на людей, которые находились в зоне пешеходного перехода.

Пятилетняя девочка скончалась от полученных травм, а полуторагодовалый ребенок был экстренно госпитализирован с телесными повреждениями. Выясняются все обстоятельства случившегося.