Тело мужчины нашли в одном из фонтанов Алушты

По факту убийства человека к настоящему моменту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ "Убийство". Следователи установили, что во время словесного конфликта один мужчина толкнул другого, вследствие чего второй гражданин упал в фонтан и захлебнулся.