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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Тело мужчины нашли в одном из фонтанов Алушты

, 17:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Тело мужчины нашли в одном из фонтанов Алушты
машина полиции, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
В городском фонтане Алушты нашли тело мужчины. Сотрудники пресс-службы крымского управления СК РФ в понедельник, 30 декабря, заявили, что личность подозреваемого в убийстве уже установлена.
 
По факту убийства человека к настоящему моменту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ "Убийство". Следователи установили, что во время словесного конфликта один мужчина толкнул другого, вследствие чего второй гражданин упал в фонтан и захлебнулся.
 
С подозреваемым работают специалисты, которые устанавливают мотивы и обстоятельства происшествия.
ЕТ

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