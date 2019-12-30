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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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В Татарстане 40 рыбаков попали в ледовую западню

, 11:15 [ «Аргументы Недели», , ] Источник: Татар-информ

В Татарстане 40 рыбаков попали в ледовую западню
фото: pixabay.com

Экстренная эвакуация понадобилась четырем десяткам рыбаков. Пока они рыбачили на льду, обратный путь был перерезан образовавшимися промоинами. Агентство Татар-информ процитировала официальное сообщение МЧС Татарстана.

Промоины образовались из-за резкого подъема воды в Куйбышевском водохранилище. Она подмыла лед. На нем образовались трещины.

Рыбаки вышли на реку еще до подъема воды. Когда промоины разрушили дорогу к месту лова рыболовы оказались в западне.

Экстренные службы организовали спасательную операцию. В настоящий момент оказавшиеся в ледяной ловушке рыбаки эвакуированы.

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