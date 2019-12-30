В Татарстане 40 рыбаков попали в ледовую западню

Экстренная эвакуация понадобилась четырем десяткам рыбаков. Пока они рыбачили на льду, обратный путь был перерезан образовавшимися промоинами. Агентство Татар-информ процитировала официальное сообщение МЧС Татарстана.
Промоины образовались из-за резкого подъема воды в Куйбышевском водохранилище. Она подмыла лед. На нем образовались трещины.
Рыбаки вышли на реку еще до подъема воды. Когда промоины разрушили дорогу к месту лова рыболовы оказались в западне.
Экстренные службы организовали спасательную операцию. В настоящий момент оказавшиеся в ледяной ловушке рыбаки эвакуированы.