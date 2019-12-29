В Подмосковье мужчина скончался из-за взрыва петарды

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29 декабря 2019, 20:44 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

В подмосковном городе Клин при взрыве петарды погиб 33-летний мужчина. Об этом сообщает РЕН ТВ. По данным телеканала, инцидент произошел накануне вечером, 28 декабря, на Центральной улице.

Компания местных жителей распивала спиртное на территории частного домовладения. Один из мужчин поджигал фейерверки. Когда он поджигал третью петарду, у него во рту находилась зажженная сигарета. Раздался хлопок, мужчина упал.

Прибывшие на место медики смогли лишь констатировать смерть мужчины вследствие травмы головы. Со слов родственников, мужчина приобрел фейерверки год назад на одном из интернет-сайтов. Возможно, "снаряд" загорелся от окурка.

Как сообщила АГН "Москва" старший помощник главы ГСУ СК России по области Ольга Врадий, СК проводит проверку: "Продолжается проведение проверочных мероприятий, по результатам которых будет принято процессуальное решение".