Гражданка России пострадала в ходе ДТП с автобусом в Эстонии

Днем в воскресенье, 29 декабря, стало известно, что гражданка России пострадала сегодня утром в ходе ДТП с участием автобуса компании "Эколайнс", который следовал по маршруту Санкт-Петербург – Рига.
Отмечается, что россиянка 1984 года рождения получила легкие травмы. Женщине оказали необходимую помощь, а затем отпустили из больницы.
В настоящий момент специалисты устанавливают все обстоятельства и причины аварии на 30-м километре шоссе Таллин – Нарва. В салоне автобуса находились 67 человека. Причиной инцидента могла стать техническая неполадка автобуса, вследствие чего водитель потерял управление. Транспортное средство съехало в кювет.