Гражданка России пострадала в ходе ДТП с автобусом в Эстонии

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29 декабря 2019, 14:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Facebook

салон автобуса, pixabay.com

Днем в воскресенье, 29 декабря, стало известно, что гражданка России пострадала сегодня утром в ходе ДТП с участием автобуса компании "Эколайнс", который следовал по маршруту Санкт-Петербург – Рига.

Отмечается, что россиянка 1984 года рождения получила легкие травмы. Женщине оказали необходимую помощь, а затем отпустили из больницы.

В настоящий момент специалисты устанавливают все обстоятельства и причины аварии на 30-м километре шоссе Таллин – Нарва. В салоне автобуса находились 67 человека. Причиной инцидента могла стать техническая неполадка автобуса, вследствие чего водитель потерял управление. Транспортное средство съехало в кювет.