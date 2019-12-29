В ходе циркового шоу во Владивостоке гимнастка сорвалась с большой высоты

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29 декабря 2019, 13:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

акробаты, pixabay.com

Во время циркового шоу во Владивостоке гимнастка сорвалась с высоты. Соответствующую информацию днем в воскресенье, 29 декабря, предоставили в департаменте здравоохранения Приморского края.

Журналисты подчеркнули, что девушка принимала участие в акробатическом номере одного из новогодних шоу и сорвалась с каната.

После падения с большой высоты гимнастка получила травмы. "Скорая помощь" оперативно доставила ее в городскую клиническую больницу под номером 2. В департаменте здравоохранения не смогли уточнить характер травм, полученных циркачкой.