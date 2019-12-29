Подозреваемый в убийстве двухлетней девочки задержан в Москве

В Москве 27 декабря задержали мужчину, который подозревается в убийстве двухлетней девочки. Ранее тело ребенка с признаками насильственной смерти было обнаружено в одной из московских квартир.

Старший помощник руководителя ГСУСК по Москве Юлия Иванова уточнила, что тело убитой девочки было найдено два дня назад. Позже в этот день был задержан подозреваемый в совершении преступления.

Предполагается, что мужчина 1964 года рождения задушил ребенка. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего". Все обстоятельства происшествия в настоящий момент устанавливают специалисты. Назначена судебно-медицинская экспертиза.