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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Подозреваемый в убийстве двухлетней девочки задержан в Москве

, 13:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Подозреваемый в убийстве двухлетней девочки задержан в Москве
полицейский, Zamir Usmanov/Global Look Press
В Москве 27 декабря задержали мужчину, который подозревается в убийстве двухлетней девочки. Ранее тело ребенка с признаками насильственной смерти было обнаружено в одной из московских квартир.
 
Старший помощник руководителя ГСУСК по Москве Юлия Иванова уточнила, что тело убитой девочки было найдено два дня назад. Позже в этот день был задержан подозреваемый в совершении преступления.
 
Предполагается, что мужчина 1964 года рождения задушил ребенка. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего". Все обстоятельства происшествия в настоящий момент устанавливают специалисты. Назначена судебно-медицинская экспертиза. 
ЕТ

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