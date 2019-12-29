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Дело о халатности медиков возбуждено в Приморье после того, как подросток лишился ноги

, 11:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Дело о халатности медиков возбуждено в Приморье после того, как подросток лишился ноги
операционные инструменты, pixabay.com

Во Владивостоке завели уголовное дело о халатности должностных лиц "Территориального центра медицины катастроф" после того, как подросток лишился ноги из-за вовремя не оказанной медпомощи.

В региональном следственном управлении СК РФ уточнили, что в начале июля текущего года должностные лица "Территориального центра медицины катастроф" вовремя не перевезли 15-летнего пациента из больницы Ханкайкого района, вследствие чего ему не была оказана своевременная медицинская помощь. Это привело к ампутации ноги. 

Дело было заведено по ч. 2 ст. 293 УК РФ "Халатность". Устанавливается, кто именно виновен в случившемся.

ЕТ

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