Из раздевалки московского фитнес-клуба украли часы и цепочку почти на 1,5 млн рублей

Из раздевалки фитнес-клуба, расположенного на севере Москвы, неизвестный злоумышленник похитил дорогостоящи часы и золотую цепочку. Согласно последним данным, ущерб составил 1 миллион 471 тысячу рублей.
В пресс-службе столичного ГУ МВД России отметили, что посетитель спортивного клуба на 3 улице Ямского Поля, находясь в раздевалке, неустановленным способом проник в чужую ячейку для хранения вещей и забрал оттуда наручные часы и золотую цепочку. После этого злоумышленник скрылся.
По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по ст. п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ "Кража, совершенная в особо крупном размере". Личность вора устанавливается.