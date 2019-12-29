Из раздевалки московского фитнес-клуба украли часы и цепочку почти на 1,5 млн рублей

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29 декабря 2019, 10:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

часы, pixabay.com

Из раздевалки фитнес-клуба, расположенного на севере Москвы, неизвестный злоумышленник похитил дорогостоящи часы и золотую цепочку. Согласно последним данным, ущерб составил 1 миллион 471 тысячу рублей.

В пресс-службе столичного ГУ МВД России отметили, что посетитель спортивного клуба на 3 улице Ямского Поля, находясь в раздевалке, неустановленным способом проник в чужую ячейку для хранения вещей и забрал оттуда наручные часы и золотую цепочку. После этого злоумышленник скрылся.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по ст. п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ "Кража, совершенная в особо крупном размере". Личность вора устанавливается.